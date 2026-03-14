台湾女子代表は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で中国女子代表と対戦。延長戦の末、０−２で敗れた。結果的に２失点したが、優勝候補にも挙げられる難敵を相手に奮戦した。とりわけGKのチェン・スーユは何度もビッグセーブを披露。114分にはPKのピンチもしっかりと止めてみせた。試合後のフラッシュインタビューで、頼れる守護神は「正直なところ、私たちは試合に勝てると思ってい