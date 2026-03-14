テゲバジャーロ宮崎が止まらない。J２宮崎は３月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第６節でJ２大分トリニータとホームで対戦した。試合は、前半終了間際の45＋２分に渡邉英祐が決めたゴールを最後まで守り抜き、１−０で勝利。これで開幕６連勝。勢いはとどまる気配がない。この特別大会は、90分で決着がつかない場合は延長戦を行なわず、PK戦で必ず勝敗を決めるレギュレーション。しかし宮崎はここまで、