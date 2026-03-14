ドミニカに敗れ、スタンドのファンへ深々と頭を下げた韓国ナイン(C)Getty Images選手たちも茫然自失となる完敗だった。現地時間3月13日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、韓国代表はドミニカ共和国代表に0-10で7回コールド負け。準優勝を果たした2009年大会以来となる準々決勝の舞台で夢破れた。【動画】韓国投手陣崩壊ドミニカがコールド勝利を決めたサヨナラ