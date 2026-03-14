ことし1月、東京・上野や羽田空港、そして香港で両替商が運んでいた多額の現金が連続して狙われた事件のうち、上野の事件に関わったとして、指示役とみられる暴力団幹部や実行役らあわせて7人が逮捕されました。警視庁記者クラブから今後の捜査について聞きます。今回の事件の被害者らは、香港に金の買い付けに向かう「両替商」たちでした。事件の2時間半後には羽田空港でも、香港に向かう両替商が狙われた事件があり、関連を調べ