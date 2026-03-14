ナインティナインの岡村隆史が１３日に放送されたＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。今田の６０歳の誕生日を祝うゲストで登場。今田とはかつて独身の芸人で構成された「アローン会」に共に所属するなど親交が深いが、この日は２人の距離が縮まった出来事をトーク。岡村は「雨上がりのＭ迫さんに僕、殺されそうになったことがあって、バーで」と、元雨上がり決死隊の宮迫博之とのエピソードを語り出