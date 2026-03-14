「今BS朝日で『あなたの知らない京都旅』という番組をやってるんです。寺院や湧き水など、テーマを絞っていろんな角度から。山崎の合戦とか（奈良の）大和郡山とかが出てくると“あ、秀長だ!”って。“俺も大河でやってたな”って思い出す」【写真】個性派揃い…！大河ドラマで秀長役を演じた俳優たち元祖秀長役・中村雅俊1981年放送の『おんな太閤記』は秀吉（西田敏行）の妻・ねね（佐久間良子）が主人公。中村雅俊は秀吉の弟