お笑い芸人の蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。尿管結石の苦しみについて語った。これまで「3、4回」経験しているといい、「めちゃくちゃ痛い。ほんとに動けない。50センチ先の電話が取れない」と説明。23年10月に放送のテレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」では、尿管結石の痛みでロケを途中離脱したことも。「原付を乗るから