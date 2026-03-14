横浜市立野毛山動物園（西区）について、市は来年１月から約２年間、改修のため休園する方針を固めた。１３日の市議会常任委員会で説明する方針。市によると、同園は２０２４年度に約４３万４０００人、２５年度は２月末時点で約４３万３０００人が訪れるなど、無料で楽しめることから多くの親子連れに親しまれている。市は休園中、動物を金沢動物園やよこはま動物園ズーラシアに移して飼育したり、動物の様子を動画配信したり