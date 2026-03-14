ＳＫＥ４８が１４日、東京・アーバンドックららぽーと豊洲で３６枚目シングル「サンダルだぜ」（１８日発売）のリリースを記念したイベントを開催した。夏のような日差しの中で元気なパフォーマンスを見せた。表題曲で初センターを務める１１期生の大村杏（２０）は「まさに『サンダルだぜ』にぴったり」と晴天を喜び、「こんなにたくさんの方が来てくれてありがとうございます」と東京に集まった約８００人のファンに感謝し