お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。2011年3月11日の東日本大震災の数カ月後に数百万円のポケットマネーを渡してくれた先輩芸人を実名で告白した。この日のゲストは元雨上がり決死隊の蛍原徹。伊達は日本テレビ系「芸人報道」（2010年〜14年）で当時、蛍原の元相方の宮迫博之（55）