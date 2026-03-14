子どもにはどんな習い事をさせたら良いのか。文教大学教育学部の成田奈緒子教授と公認心理師の上岡勇二さんの共著『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』から、「子どもがやりたがっているから」「親がさせたいから」で選んではいけない理由と習い事を正しく選ぶ方法を紹介する――。（第4回）※本稿は、成田奈緒子、上岡勇二『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.