【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の遠藤さくらが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂46人気メン、ネクタイをおしゃれに着こなす◆遠藤さくら、笑顔輝くランウェイベレー帽を被ったファッションで眩しい笑顔を見せた遠藤。イエローのチュールスカートにブラウスとネクタイを合わせ、最後には投げキッスをした。◆「TGC2026 S/S