【モデルプレス＝2026/03/14】日向坂46の小坂菜緒が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】小坂菜緒「リアルお姫様」ガーリーコーデで「TGC」登場◆小坂菜緒、ガーリーコーデで甘さ全開小坂は、チェック柄のジャケットにフリルスカートを合わせたガーリーなコーディネートで登場。胸元の大きなリボンがアクセントになった。ランウ