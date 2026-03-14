ホワイトデーなのに、バレンタインに本命チョコを渡した男子がノーリアクションだったら、どうするのが正解なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「本命チョコを渡したのに…お返しがなかったときの対処」をご紹介します。【１】ホワイトデーのことはいったん忘れ、機会を改めてアピールする「『ホワイトデー』なんて習慣があったことを自分の記憶から消し去って、新たなアタック