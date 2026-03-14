１４日の中山１１ＲアネモネＳ・リステッド（芝１６００メートル）で、１２番人気のルールザウェイヴ（牝３歳、宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）が、原優介騎手を背に２番手からの競馬で２着に粘り、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）の優先出走権を獲得した。中山マイルでは不利と言われる大外１６番枠からのスタート。宮田調教師は「ジョッキーがうまくポジションを取りに行って、２番手の収め方