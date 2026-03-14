人気声優の抜群スタイルにファンは釘付けだ。声優・上坂すみれが１４日までに自身のインスタグラムを更新。「きんようび〜！皆さま、今週も大変おつかれさまでしたっ！」と書き出すと、白地に赤いハート柄が描かれたブラウスに赤いスカート姿をアップした。「今週の上坂さんは…なんと３月２９日（日）両国国技館にて開催される東京女子プロレスさまの『ＧＲＡＮＤＰＲＩＮＣＥＳＳ釻２６』に出場することが決定しま