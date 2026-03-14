第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）に出走するアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）が今年、初戦を迎える。同馬を４つのポイントからチェックする。【戦歴】６戦２勝。勝ったのは未勝利（小倉・芝１８００メートル）とコスモス賞（札幌・芝１８００メートル）。２走前の京都２歳Ｓ（京都・芝２０００メートル）はジャ