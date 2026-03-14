相模原クロスカントリーが１４日、相模原市の相模原ギオンスタジアム付設クロスカントリーコースで行われ、大学・一般男子の部８キロは、青学大の小河原陽琉（２年）が２３分４８秒で優勝した。「優勝のゴールテープを切るのは１年生の時の箱根駅伝以来。優勝のゴールテープを切るのはやはり気持ちいいですね」と笑顔を見せた。小河原は１年時の第１０１回箱根駅伝では最終１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好