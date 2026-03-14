◆オープン戦ヤクルト―オリックス（１４日・神宮）オリックス・九里亜蓮投手が、６回３安打無失点、５奪三振で降板した。山下とともに開幕投手候補に挙がる右腕が、オープン戦２度目の登板で状態の良さをアピールした。初回、先頭の長岡を味方の失策で出したが、この日が引退試合の川端を一ゴロ併殺に封じるなど、３人で片づけた。２回は２死から四球と安打、盗塁で二、三塁のピンチを招いたが、西村を三ゴロに仕留めた。