◆大相撲春場所７日目（１４日・エディオンアリーナ大阪）７日目から再出場した西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、同６枚目・阿武剋（阿武松）を押し出し、今場所初白星。１勝２敗４休となった。強く当たり、相手が引くところを一気に押し切った。伯乃富士は初日の同１１枚目・欧勝馬（鳴戸）戦で左足を負傷、２日目から休場していた。２月下旬には師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から暴力を振るわれたとされ、