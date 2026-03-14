国名を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「冰岛」の意味は？中国語で「冰岛」と表す国名はなんでしょう？ヒントは、ヨーロッパの島国です。いったい、中国語で「冰岛」と表す国とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アイスランド」でした！アイスランドは、ヨーロッパとアメリカ大陸の間、北大西洋に浮かぶ島国