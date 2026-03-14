「夫嫌い」「夫殺す」以前、検索画面に「妻」と打ち込むと、次に「誕生日プレゼント」「クリスマスプレゼント」というワードが勝手に上がってくるのに、「夫」と入れてみると、「嫌い」「殺す」など、物騒な言葉が続く、という投稿があった。検索よりもAIに訊くご時世となって、変化もあっただろうが、Xやスレッドを見ると、夫の言動に腹を立てている妻がいかにたくさんいるかが、よくわかる。なのに、男性側はそれにほとんど