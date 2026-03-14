１３日、江蘇省の無錫駅で乗車を待つ旅客。（無錫＝新華社配信／還月亮）【新華社北京3月14日】中国交通運輸部は、今年の春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」（2月2日〜3月13日）期間中に地域をまたぐ人の移動が前年比4.3％増の延べ94億1千万人となり、過去最多を記録したと発表した。