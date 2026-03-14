東京都知事・小池百合子氏が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に、『TGC 2017 S/S』以来約9年ぶりに出演した。小池都知事が登場すると、会場にはどよめきが起こった。ラメが光るセットアップの上からゴールドのショールをまとい、長いパールネックレスを首元に重ね、きらびやかなコーディネート。「⼥性活躍の輪 〜Women in Action