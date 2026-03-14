宝石や鉱物のような美しさで人気の琥珀糖「こうぶつヲカシ」シリーズから、春限定の新作「春のプリズムのカケラ」が登場。2026年3月13日より公式オンラインストアで販売。箱を開けると、プリズムの光がこぼれたような色とりどりの琥珀糖が並び、まるで宝石箱のような世界が広がる一箱。春のギフトや自分へのご褒美スイーツにもぴったりの限定商品です♡ 宝石みたいな琥珀糖 「こうぶつヲカシ」は、鉱物や宝石