櫻坂46の守屋麗奈が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。【全身ショット】かわいすぎ！ポニーテールを揺らしながらランウェイした守屋麗奈守屋は、TGC（東京開催）初登場となる「Outfitter lab」のステージに登場。前面にリボンを配した、華奢さ際立つボリューミーなライトブルーのシャツに、赤のドット柄のス