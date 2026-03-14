ホンダ「ヴェゼル」注目グレードとは自販連（日本自動車販売協会連合会）が発表した2026年2月分の乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、ホンダのコンパクトSUV「ヴェゼル」が6726台を販売し、全体11位にランクインしました。ホンダ車全体でも「フリード」に次ぐ2位という記録であり、依然として高い支持を集めていることがうかがえます。【画像】めちゃカッコいい！これが「ヴェゼル」です！ 画像を見る（30枚