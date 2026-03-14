結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。あれから時が経ち、義母は御年77歳です。第1話天然義母は77歳【作者コメント】ちなみに義母が「いよいよ私も認知症なのかも！」と心配になったきっかけは、「90-3」の回答が「86」で間違ってただけ。（87が正解）これで認知症を心配するなら、私の方がよっぽど心配って言った