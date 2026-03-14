＜台湾ホンハイレディース3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞トータル2オーバー・7位から出た菅楓華が、この日のベストスコアとなる「68」を記録し、トータル2アンダーで単独首位に躍り出た。前日の「76」から一転、今大会自身初となる60台は「難しいので1つずつ。スコアは気にせず、コースと向き合っていこう」と集中し続けた賜物だ。〈連続写真〉左足を地面に突き刺す！菅