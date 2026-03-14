今季、米下部のコーン・フェリーツアーを主戦場とする石川遼が南米のチリから帰国後、スポンサー契約を結ぶ三井住友カードのイベントに参加。ここまでの戦いについて話を聞いた。【連続写真】石川遼の最新スイング2013年から5年間、石川は米国のPGAツアーを主戦場としていた。来年のPGAツアー復帰を目指して、今季は米下部のコーン・フェリーツアーに身を置いている。1月に開幕してここまで5試合に出場。4試合で予選を通過し、直近