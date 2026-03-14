俳優の本田響矢が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】かっこよすぎる…！ジャッケット姿で登場した本田響矢本田は「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」のステージに登場。めがねを着用したビジュアルに観客からは地面が揺れるほどの大歓声が上がった。金髪とジュエリーが映えるグレーのセットアップを着こなし、