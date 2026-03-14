動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（3月2日〜8日）を発表。シリーズ作品は、1位に人気アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」がランクイン。続く2位には格闘アニメ『刃牙道』、3位には『葬送のフリーレン』シーズン2が入り、アニメ作品が上位を占めた。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル4位には、ハン・ジミンとイ・ジュニョクが主演する大人のオフィスロマンス『わ