◇F1第2戦中国GP予選（2026年3月14日上海国際サーキット＝1周5.451キロ）予選が行われ、今季2年目を迎えたメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1分32秒064で自身初のポールポジション（PP）を獲得した。19歳6カ月と17日でのPPはセバスチャン・フェテル（ドイツ）の21歳2カ月11日を更新する史上最年少記録。0.222秒差の2番手は同僚のジョージ・ラッセル（英国）で、メルセデス勢が開幕戦オース