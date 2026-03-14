ABEMA『今日、好きになりました。』卒業編に出演中の米澤りあが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】いつもとのギャップ！クールにランウェイするりあ米澤は「2nd FASHION SHOW STAGE」に登場。トップスはピンクを基調に白のレースがあしらわれ、リボンが特徴的なドロワーズの装いでガーリーな雰囲気を醸し出した