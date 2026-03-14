現金入りのスーツケースが奪われた現場付近を調べる警視庁の捜査員＝1月、東京都台東区東京都台東区の4億円強盗事件で、警視庁が暴力団幹部3人を含む男7人を逮捕した。幹部らは山口組、住吉会、極東会と異なる組の所属だが、事件では役割分担するなど連携したとされる。捜査関係者は「利害が一致すれば協力するのは珍しくない」と指摘。同庁は大金の輸送情報を把握し、逃走車を用意するなど計画的な犯行だったとみて全容解明を目