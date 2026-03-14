１４日午前８時５０分頃、長野県山ノ内町の「一の瀬ファミリースキー場」で、スキーをしていた神奈川県茅ヶ崎市の男性（６４）と、スノーボードをしていた福井市の男性（４０）が衝突した。スキーの男性は同県中野市内の病院に搬送されたが、死亡が確認された。スノーボードの男性は軽傷。県警中野署が詳しい状況を調べている。