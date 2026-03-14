巨人のプロ7年目・山瀬慎之助捕手（24）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。キャンプ中に発生した悲しいエピソードを明かした。この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された山瀬。今季から2025年ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）、同5位・小浜佑斗内野手（24＝沖縄電