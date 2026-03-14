ことし1月、東京・上野や羽田空港、そして香港で両替商が運んでいた多額の現金が連続して狙われた事件のうち、上野の事件に関わったとして、指示役とみられる暴力団幹部や実行役らあわせて7人が逮捕されました。逮捕されたのは、指示役とみられる六代目山口組系暴力団の幹部、狩野仁琉容疑者、同じく指示役とみられる小池恒児容疑者、それに実行役の池田大樹容疑者、村田亜怜容疑者、事件の準備役の福原健光容疑者ら7人です。警視