50回の節目を迎える全日本競歩能美大会の開催を前に、歴代優勝者を称える記念プレートが披露されました。14日は、能美市出身の元世界記録保持者、鈴木雄介さんらも参加し、大会の歴史を振り返る記念映像のほか、第1回大会からの優勝者の名前が刻まれたプレートが披露されました。■鈴木雄介さん「選手時代の1番の思い出はやっぱり世界記録は外せないところ。地元の大会で出せたということは本当に自分自身何にも代えが