5月に小松市で開かれる「日本こども歌舞伎まつり」を前に、出演する子ども役者たちのかつら合わせが行われました。毎年、安宅の関が舞台の演目「勧進帳」が上演されてきた「こども歌舞伎まつり」。ことしは小松市内の小学4年から中学1年までの子ども役者17人が舞台に立ちます。かつら合わせでは職人が1人1人の頭の大きさに合わせかつらの土台となる銅板を木槌で叩き、仕立てていきました。■義経役・山下茉玲さん「きれいな動きを