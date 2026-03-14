岐阜県の名鉄竹鼻線・笠松駅で13日夜、走行中の回送列車が脱線していたことが分かりました。この影響で竹鼻線などが14日の始発から一時運転を見合わせました。名鉄によりますと、13日午後11時すぎ、名鉄竹鼻線笠松駅の構内で、一時的に車両を停めておく留置線に向かっていた回送列車の乗務員が、走行中に異音がするのに気付きました。車両を停止させて調べたところ、線路に最大40センチの傷が4ヵ所見つかり、車両が一時的に