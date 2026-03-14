昨年３月にＴＢＳを退社し、現在はフリーとして活動中の宇内梨沙アナ（３４）が１４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。民放各局で相次ぐアナウンサーの退職について私見をつづった。宇内アナは「アナウンサーの退職ってネット記事にされがちだけれど、私は満１０年で退職した際、他業種同期の友人（総合商社・金融・広告代理店・不動産など）から『１０年同じ会社にいるのすごい』と言われたほどで…。たしかに周囲の８