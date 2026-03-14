【来週の注目材料】米FOMCは政策金利据え置き見込み、ドットプロットなどに注目 16日からの週は、主要国の金融政策会合が集中しています。17日にオーストラリア、18日に米国、19日に日本、英国、スイス、ユーロ圏の金融政策会合の結果が発表されます。注目は利上げの可能性があるオーストラリア、今後の金融政策への注目度の高い日本、米国、英国となります。 今回は最も注目度の高い米連邦公開市場委員