◆オープン戦ＤｅＮＡ５―２ソフトバンク（１４日・横浜）ソフトバンク・今宮健太内野手（３４）が「６番・遊撃」で先発出場し、２回１死二塁の先制打を含む３打数２安打。オープン戦の打率を３割６分４厘（２２打数８安打）とし、この試合は二塁で先発出場したライバル・野村勇内野手（２９）の打率２割９分６厘（２７打数８安打）に差をつけた。小久保裕紀監督は「反対方向に彼らしい打撃で。状態はいいですね。もともとショ