サッカーのJ2・J3百年構想リーグの第6節、AC長野パルセイロと松本山雅FCが戦う信州ダービーが14日に長野市で行われ、松本山雅が5対0で圧勝しました。パルセイロのホーム・長野Uスタジアムで行われた信州ダービーには両チームのサポーターなど9792人が駆け付けました。試合は開始直後の前半2分、松本山雅がコーナーキックから、最後は白井が決め先制しま