２０２４年スワンＳなど重賞２勝を挙げるダノンマッキンリー（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）は高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）へ向かう。鞍上は引き続き、高杉吏麒騎手＝栗東・フリー＝。２０２５年日経新春杯（１４着）以来、休養しているホールネス（牝６歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロペデヴェガ）は日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）で復帰する。