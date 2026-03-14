◆オープン戦ヤクルト―オリックス（１４日・神宮）開幕ローテの一角として期待される左腕の山野太一投手（２６）が先発し、５回を８安打３失点だった。「いつも真っすぐとシュートボールを使ってやっていたんですけど、なるべく今日はシュートを投げず、真っすぐでどれだけ打者を抑えられるかなと思ってやった。いろんな結果が出たので、またしっかり見返して勉強したい」と収穫と課題の８４球を振り返った。この日は川端