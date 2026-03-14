◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝を飾った。０―０で迎えた後半３４分にＦＷレオセアラが決勝点を奪った。＊＊＊鹿島は戦列復帰となったＭＦ知念慶がベンチ入りし、それに伴って前節途中出場のＭＦ樋口雄太がスタメンに昇格。前節先発で２試合連続アシスト中のＭＦ柴崎岳をベンチスタートとし、樋口と三竿健斗のダブ