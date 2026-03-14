女子フィギュア界に新たな“国民的スター”が誕生した。ミラノ・コルティナ五輪で日本勢として史上最年少のメダルを獲得した中井亜美である。すでにテレビ界は争奪戦を繰り広げている模様。愛嬌（あいきょう）に溢れたキャラクターのみならず、コメントする際の日本語の使い方が完璧だというのだ。＊＊＊【写真を見る】氷上と変わらぬ魅力が…！中井亜美、“17歳”のまっさらな笑顔狙って作れない豊かな表情NHKが先月20日