街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、安くてボリューム満点の中華料理が人気のお店を取材しました。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 兵庫県西宮市、青い日よけが目印の「ハングリーウィッチ」は、1986年創業の中華料理店。近くに関西学院大学があることから、いつも学生たちでにぎわっています。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ